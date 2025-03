Ator Gene Hackman e esposa são encontrados mortos

Vencedor de dois Oscar, ele tinha 95 anos. Veterano do cinema foi encontrado morto em sua casa no estado do Novo México junto com sua esposa, Betsy Arakawa. Polícia afirma que não há suspeita de crime.O ator americano Gene Hackman, vencedor de dois Oscar, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (26/02), juntamente com sua esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa, 63 anos, em sua casa na cidade de Santa Fé, no estado do Novo México, sul dos Estados Unidos, segundo informações divulgadas pela polícia. Hackman tinha 95 anos. O gabinete do xerife do condado de Santa Fé, Anda Mendoza, não confirmou a causa das mortes nem o horário exato em que ocorreram, mas disse que não há suspeita de que algum crime tenha sido cometido. O cachorro do casal também foi encontrado morto. "Não acreditamos que algo criminoso tenha ocorrido. Mas a causa exata das mortes, até o momento, ainda não podemos determinar", informou Mendoza. Nascido no estado da Califórnia em 1930, Hackman serviu o exército no fim dos anos 40 e decidiu estudar para ser ator na década seguinte. Apareceu em mais de 80 filmes até se aposentar, em 2004. Sua carreira se estendeu por mais de seis décadas, na qual participou de diferentes fases do cinema americano, como a revolução cultural da Nova Hollywood nos anos 1960 e 1970 e filmes catástrofes e blockbusters a partir dessa última década, faroestes nos anos 1990 e thrillers nos anos 2000, tendo atuado em sucessos como Super-Homem, em que interpretou o vilão Lex Luthor, e Os Excêntricos Tenenbaums. Venceu duas vezes o Oscar. A primeira na categoria melhor ator em 1972 por seu papel como o detetive Jimmy "Popeye" Doyle no filme Operação França. A segunda em 1992 como melhor ator coadjuvante em Os Imperdoáveis. Colegas lamentam a morte O diretor Francis Ford Coppola, que dirigiu Hackman em A Conversação, de 1974, lamentou seu falecimento em uma postagem no Instagram. "A perda de um grande artista é sempre motivo de luto e celebração: Gene Hackman, um grande ator, inspirador e magnífico em seu trabalho e complexidade. Lamento sua perda e celebro sua existência e contribuição", escreveu Coppola. O diretor e roteirista britânico Edgar Wright conceituou Hackman como "o maior" na rede social X, enquanto que o ator George Takei o chamou de "um dos verdadeiros gigantes das telas". "Gene Hackman podia interpretar qualquer pessoa, e era possível sentir uma vida inteira por trás disso. Ele podia ser todo mundo e ninguém, uma presença imponente ou um cidadão qualquer. Esse é o poder que ele tinha como ator. Ele fará falta, mas seu trabalho viverá para sempre", escreveu Takei. gb (ots)