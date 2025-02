Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 28/02/2025

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 28 de fevereiro de 2025 (28/02/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Central do Brasil" é um longa-metragem dirigido por Walter Salles.



O drama conta a história de Dora, que vive de escrever cartas para analfabetos na Central do Brasil. Mas a escrivã não envia todas as cartas que escreve - as cartas que considera inúteis ou fantasiosas demais, ela descarta.