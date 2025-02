Oruam é preso novamente no RJ por 'abrigar' foragido na Justiça

Oruam foi detido novamente pela polícia do Rio de Janeiro, dessa vez por um foragido da polícia ter sido encontrado na residência do rapper

O ocorrido desta quarta-feira não está relacionado com o caso da semana passada — quando Oruam foi detido por manobras arriscadas na Barra da Tijuca. As buscas aconteciam devido a uma investigação por ele ter atirado sem uma direção aparente, com a arma apontada para cima, em um condomínio de São Paulo.

O rapper Oruam foi preso novamente nesta quarta-feira, 26, em Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por abrigar um foragido da Justiça em sua residência. Os policiais estavam realizando buscas na casa do cantor quando encontraram Yuri Pereira Gonçalves, procurado por organização criminosa.

O caso aconteceu no fim de 2024 e o rapper foi indiciado por crime de disparo de arma de fogo. De acordo com a polícia, ele foi acusado pelo crime “após ter colocado em risco a integridade física de diversas pessoas”, mas não há mandado de prisão para ele nesse inquérito.

No entanto, ao chegarem ao local, encontraram Yuri Pereira Gonçalves, que estava foragido. Por isso, o rapper foi preso, acusado de favorecimento pessoal — quando se ajuda alguém que cometeu um crime a escapar da Justiça.

Quem é Oruam?

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno é conhecido por seu nome artístico, Oruam. É filho de Marcinho VP — apontado como um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho pelo Ministério Público e preso atualmente por assassinato, formação de quadrilha e tráfico.

Fazendo sucesso dentro e fora do Brasil, com mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Oruam é conhecido por sucessos como “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”. A música faz alusão a jogos de aposta e prostituição.

Ele também chama atenção na mídia por pedir a libertação do pai. “Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida”, disse em um show feito no Lollapalooza 2024.