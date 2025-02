Exposição imersiva gratuita sobre mitologia trans é lançada no MIS

Exposição "Kebranto", dos artistas cearenses Jonas Van e Juno B, é inaugurada no Museu da Imagem e do Som do Ceará

Nesta quarta-feira, 26, o Museu da Imagem e do Som do Ceará (Mis) inaugura exposição imersiva no espaço localizado no bairro Aldeota. Assinada por Jonas Van e Juno B, a obra “Kebranto” aborda a mitologia Tupi-Guarani a partir da viagem de uma serpente pela floresta amazônica.

Esta será a primeira vez que a exposição de Jonas Van e Juno B chega ao Ceará, estado natal de ambos os artistas. “Exibir ‘Kebranto’ no Mis, já tendo sido exibido na Europa, América do Norte, Ásia, América do Sul e em outros lugares do Brasil, marca nossa carreira em exibi-lo pela primeira vez no Ceará, onde nascemos e crescemos e de onde também vêm as referências para o trabalho”, descreve Juno.

No dia da estreia, às 18 horas, será realizada uma roda de conversa com a presença de ambos artistas; Ariana Nuala, curadora da exposição; e Rafael Damasceno, galerista do Mis e mediador do evento.