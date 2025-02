Atriz de ‘Euphoria’ tem gênero alterado em passaporte; entenda

“Eu realmente não me importo que tenham colocado um 'M' no meu passaporte. Isso não muda realmente nada sobre mim ou sobre minha transição , no entanto, isso torna a vida um pouco mais difícil”, continuou Schafer na publicação.

Decisão governamental

A mudança é fruto de um ato executivo tomado em janeiro, no início do governo de Donald Trump.

"Muitos lembram que no primeiro dia de governo do Trump ele assinou uma ordem executiva para declarar apenas dois gêneros reconhecidos pelo estado: feminino e masculino de nascimento", disse Hunter ainda no início do vídeo.

O atual presidente dos Estados Unidos estabeleceu que só aceitaria as definições de gênero masculino e feminino, orientando as agências federais a encerrar

a promoção do conceito “Transição de Gênero”.