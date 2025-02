Escola de dança de Fortaleza abre seleção para novos alunos

Edisca, escola de dança onde Eva e Renata, do BBB 25, se conheceram, realiza processo seletivo para novos alunos

A Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca) está com inscrições abertas para novos alunos que queiram participar dos cursos de dança. A instituição ganhou reconhecimento nacional com a entrada de Eva e Renata no BBB 25.

Com sede no bairro Água Fria, a Edisca oferece para este ano 200 vagas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Na ocasião, são 150 vagas para aulas de início imediato e 50 para o segundo semestre.