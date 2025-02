Domingo Maior hoje, 2: qual filme vai passar na TV Globo no domingo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior de hoje, 2 de fevereiro de 2025 (02/02/25), às 01h40min. Longa começa no início da madrugada, na TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 2 de fevereiro de 2025 (02/02/25), na programação da TV Globo, à 01h40min (horário de Brasília). Trata-se de "Smart Chase: Perseguição Explosiva". Longa-metragem será exibido logo depois do "Planeta Atlântida: Melhores momentos".

A sorte sorri para Danny Stratton, um agente de segurança que saiu do ramo, quando lhe apresentam a oportunidade de escoltar um valioso vaso chinês. O trabalho parece fácil, mas no caminho ele sofre uma emboscada e o objeto desaparece.