Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 31/01/2025

Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 31 de janeiro de 2025 (31/01/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Thor" é um longa-metragem dirigido por Kenneth Branagh .



Thor estava prestes a receber o comando de Asgard das mãos de seu pai Odin quando forças inimigas quebraram um acordo de paz. Disposto a se vingar do ocorrido, o jovem guerreiro desobedece as ordens do rei e quase dá início a uma nova guerra entre os reinos.