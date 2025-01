Começa o Ano da Cobra do horóscopo chinês

Em 2025, horóscopo chinês é protagonizado pelo réptil reverenciado e temido em diferentes culturas mundo afora. Entre as personalidades desse signo estão nomes como Taylor Swift e J.K. Rowling.O Ano Novo Chinês, conhecido como o Festival da Primavera ou Ano Novo Lunar, começa em 2025 nesta quarta-feira (29/01). Esta celebração, que simboliza o advento da primavera, é bastante festejada na China e em diversos países do leste asiático. Durante essa época, as famílias costumam se reunir para saborear refeições especiais, e as crianças geralmente ganham dinheiro em envelopes vermelhos chamados "hong bao". O início do Ano Novo Chinês marca também o começo de um novo ciclo do horóscopo chinês, que abrange um período de 12 anos, cada um representado por um animal. Existem várias histórias que explicam a origem do horóscopo chinês. Uma delas conta a lenda do Imperador de Jade, uma divindade importante na cultura chinesa, que convidou todos os animais para uma grande corrida. Os doze primeiros a cruzarem a linha de chegada receberam um lugar no zodíaco. Na ordem de chegada, os doze vencedores foram: rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, cabra, macaco, galo, cachorro e porco. Personalidades do signo signo da cobra (ou serpente) Em 2025, o ciclo que se inicia é o Ano da Cobra (ou serpente). Aqueles que nasceram nos anos 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 ou 2025 são considerados do signo da cobra. Entre as personalidades desse signo estão o presidente chinês, Xi Jinping, as cantoras americanas Taylor Swift e Billie Eilish, o físico britânico Stephen Hawking, o cantor sul-coreano Psy, criador do hit Gangnam Style, e a magnata americana do entretenimento Oprah Winfrey. Também é do signo da cobra a autora britânica e criadora do Harry Potter, J.K. Rowling, cujo principal vilão, Voldemort, pertencia à Casa de Slytherin, e cuja companheira era a serpente Nagini. Cada ano do zodíaco chinês também é associado a um dos cinco elementos: madeira, fogo, terra, metal ou água. 2025 é o ano da cobra de madeira. No horóscopo chinês, a serpente é associada à sabedoria, charme, elegância e transformação, e os nascidos sob esse signo são considerados altamente sábios, intuitivos e charmosos. Reverenciados e temidos As cobras são reverenciadas como mensageiras divinas ou temidas como precursoras da desgraça em mitologias, religiões e folclores ao redor do mundo. No Antigo Egito, a imagem da serpente empinada, um símbolo proeminente do poder real, frequentemente adernava as coroas dos faraós. Conhecida como Ureu, ela representava Uto, a deusa-serpente protetora do reino e de seus reis. Em contrapartida, a serpente gigante Apepe representava o caos e a desordem. Segundo a cosmologia egípcia, ela tentava devorar Rá, o deus do Sol, todas as noites durante suas jornadas pelo submundo. Todas as manhãs, a vitória de Rá simbolizava o triunfo da ordem sobre o caos; da luz sobre a escuridão. Na mitologia grega, o bastão de Esculápio, entrelaçado com uma única serpente, simboliza medicina e cura – um emblema ainda utilizado na área da saúde nos dias de hoje. A simbologia foi adotada devido à capacidade da cobra de trocar de pele, representando a renovação e o rejuvenescimento. Esse símbolo não deve ser confundido com o caduceu de Hermes, o emissário e mensageiro dos deuses gregos. Seu cajado com asas na parte superior tem duas cobras enroladas. Um mito que explica a origem do caduceu diz Hermes usou seu bastão para apartar uma luta entre as duas cobras. Uma lenda chinesa conta que a Serpente Branca, Bai Suzhen, é o espírito uma de cobra que se transforma em uma mulher e se apaixona por um humano. Apesar de suas nobres intenções, suas origens sobrenaturais criam tensões e levam à tragédia. Entre o divino e o mundano Na mitologia hindu, as serpentes são frequentemente retratadas como protetoras de tesouros e corpos de água, o que ressalta seu papel como guardiãs das forças que sustentam a vida. Uma das serpentes mais famosas é Ananta ("Infinito"). Ela sustenta o universo em seu vasto corpo enrolado, fornecendo assim um local de descanso para o deus Vishnu. Sua natureza infinita simboliza a eternidade e os ciclos infindos de criação e destruição que sustentam a cosmologia hindu. Nas tradições nativas americanas e mesoamericanas, as cobras frequentemente representam a fertilidade e os padrões cíclicos da natureza. O povo hopi, por exemplo, realiza a dança da cobra para rezar por chuvas e por prosperidade agrícola. De maneira semelhante, a Serpente Arco-Íris é um deus criador e de grande importância na mitologia aborígene australiana. Pecado e redenção Na tradição cristã, a serpente desempenha um papel fundamental na história da criação de Adão e Eva. Por ter astuciosamente tentado Eva a comer o fruto proibido, o réptil se tornou sinônimo de pecado e declínio moral. Ainda assim, o papel da serpente nessa narrativa também introduz os temas da redenção e da salvação que integram a teologia cristã, embora jamais tenha conseguido se eximir de sua sinonímia com a duplicidade. Na ciência contemporânea, o veneno de cobra é utilizado para criar medicamentos que combatem a pressão alta, doenças cardíacas, entre outros males – o que ampara suas antigas associações entre a cura e o rejuvenescimento e as inovações modernas em saúde. Autor: Brenda Haas