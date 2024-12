Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 16/12/2024

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 16 de dezembro de 2024 (16/12/2024) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Titia Noel" é um longa-metragem dirigido por Brad Bird.



Rebecca Miller retorna para sua casa no Tennessee duas semanas antes do Natal para cuidar de seus sobrinhos. Mas a última coisa que ela esperava era se reconectar com seu melhor amigo de infância, Drew.