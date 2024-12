Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 13/12/2024

Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 13 de dezembro de 2024 (13/12/2024) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Nanny McPhee - A Babá Encantada" é um longa-metragem dirigido por Brad Bird.



O viúvo Cedric Brown contrata Nanny McPhee, uma mulher de aparência incomum, para ajudar a cuidar de seus sete filhos. Particularmente endiabrados e exibindo péssimos modos, Simon e seus irmãos já espantaram 17 babás anteriores, e estão certos de que com Nanny McPhee não será diferente. Mas, usando disciplina e poderes mágicos, a nova babá transforma a vida da família. As crianças logo começam a respeitá-la e assumem responsabilidades para ajudar o pai com os problemas da casa.