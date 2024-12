The Game Awards 2024 : como assistir ao vivo - online e grátis

O Oscar dos Jogos, The Game Awards 2024, vai acontecer na noite de quinta-feira, 12 de dezembro / Crédito: Divulgação/ The Game Awards 2024

O The Game Awards 2024 é um evento anual que homenageia os melhores jogos de videogame do ano. Atrai milhões de espectadores de todo o mundo e é um dos maiores eventos da indústria de jogos. A edição de 2024 acontecerá nesta quinta-feira, 12 de dezembro, a partir das 21 horas (horário de Brasília). A atmosfera do evento é prestigiosa e animada, celebrando os sucessos do passado enquanto gera expectativas para os lançamentos futuros. Durante o show, serão entregues prêmios em diversas categorias, reconhecendo o que há de melhor em jogabilidade, narrativa, gráficos, design de som e outros aspectos técnicos e criativos.

Além das premiações, o The Game Awards é conhecido por apresentar anúncios de novos jogos e trailers inéditos. O evento também inclui apresentações ao vivo e participações de celebridades, tornando-se muito mais do que apenas uma cerimônia de premiação. Na edição passada, após a entrega de todos os prêmios, o evento foi criticado por dar ênfase excessiva às celebridades. Este ano, espera-se que os organizadores se concentrem mais nos aspectos da indústria de jogos, evitando desviar o foco do público. The Game Awards 2024: quando acontece? Veja horário A transmissão ao vivo do The Game Awards 2024 será realizada na quinta-feira, 12 de dezembro, às 21h (horário de Brasília). No entanto, esse é o horário de início da pré-apresentação, conhecida como “Ato de Abertura”.

O pré-show normalmente dura cerca de 30 minutos. Para quem não tem interesse nessa parte inicial, é possível sintonizar meia hora após o início. Durante o pré-show, são apresentados prêmios de menor destaque e algumas revelações de jogos, geralmente de editoras menores ou desenvolvedores independentes. The Game Awards 2024: como assistir ao vivo? O The Game Awards 2024 será transmitido ao vivo em várias plataformas, como os canais oficiais do evento no YouTube, Twitch e Facebook. Durante a transmissão no YouTube e na Twitch, haverá janelas de bate-papo ao vivo, permitindo interação entre os espectadores.

The Game Awards: canais da organização (Facebook, Twitch e YouTube) A duração total do evento será de aproximadamente 3 a 3 horas e 30 minutos, com a premiação distribuída ao longo de 29 categorias. CONHEÇA personagens de games que são brasileiros The Game Awards 2024: valor da premiação Embora seja uma das principais premiações da indústria de jogos, o valor financeiro do prêmio oferecido às franquias vencedoras não é significativo.