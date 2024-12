Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 12/12/2024

Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 12 de dezembro de 2024 (12/12/2024) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Tomorrowland - Um Lugar Onde Nada é Impossível" é um longa-metragem dirigido por Brad Bird.



Casey Newton é uma adolescente com enorme curiosidade pela ciência. Um dia, ela encontra um pequeno broche que permite que se transporte automaticamente para uma realidade paralela chamada Tomorrowland, repleta de invenções futuristas visando o bem da humanidade. Ela logo busca um meio de chegar ao lugar e, no caminho, conta com a ajuda da misteriosa Athena e de Frank Walker, que esteve em Tomorrowland quando garoto, mas hoje leva uma vida amargurada.