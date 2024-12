Receitas de air fryer: como fazer pratos saborosos e práticos

Receitas de air fryer: confira dicas de chefs famosos e prepare seus pratos (Imagem meramente ilustrativa) / Crédito: Felippe Lopes/Unsplash

É hora de receber visitas, mas o tempo está limitado? Bateu uma vontade de comer algo prático? Normalmente, a “salvação” vem na forma de receitas rápidas feitas na air fryer. O eletrodoméstico, que usa o ar quente na fritura dos alimentos, se tornou o “queridinho” de muitos consumidores. De acordo com levantamento feito pelo sistema de pesquisa do Google em 2024, metade das 10 receitas mais procuradas pelos brasileiros continha a palavra-chave “air fryer”. Entre as buscas, algumas comidas conhecidas marcaram sua presença, como batata-frita, pudim e até bolo.

Receitas de air fryer: confira dicas de chefs populares Para a seleção de receitas usando a air fryer, as dicas de chefs conhecidos no Brasil foram usadas. Batata na air fryer A receita de batata rústica na air fryer é da chef Rita Lobo, responsável pelo programa "Cozinha Prática".

Ingredientes: 3 batatas baraka

3 ramos de alecrim

4 ramos de tomilho

10 folhas de sálvia

6 dentes de alho (com casca)

1 e meia colher de sopa de azeite

Sal moído na hora a gosto Modo de preparo: Com uma escovinha para legumes, lave bem a casca das batatas sob água corrente e seque bem – quanto mais secas estiverem, mais douradas e crocantes ficam. Corte cada batata ao meio, no sentido do comprimento e cada metade em 5 gomos.

Pré-aqueça a air fryer a 200 ºC e programe para assar por 30 minutos. Enquanto isso, numa tigela, misture as batatas fatiadas com sal e 1 e meia colher de sopa de azeite. Mexa com as mãos, para envolver todos os gomos. Coloque as batatas dentro do cesto e encaixe-o de volta na air fryer. Enquanto as batatas assam, espalhe um pouco de azeite nas ervas e nos dentes de alho – assim eles não queimam ao assar.

Na metade do tempo, 15 minutos, abra o cesto da air fryer, mexa as batatas e adicione as ervas e os dentes de alho. Faltando 5 minutos para o tempo total, abra o cesto novamente e mexa as batatas para que fiquem douradas e crocantes por igual. Passado o tempo de cozimento total, com uma pinça, transfira as batatas assadas, as ervas e os dentes de alho para uma travessa. Sirva a seguir. Pudim na air fryer Outra receita atribuída à chef Rita Lobo é o pudim de leite na air fryer, que rende seis fatias e pode ser produzida com ingredientes simples.