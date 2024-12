"Ainda Estou Aqui" é indicado ao Globo de Ouro

Filme de Walter Salles é nomeado para categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira. Fernanda Torres é indicada como melhor atriz.O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, foi indicado nesta segunda-feira (09/12) ao prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira no Globo de Ouro de 2025. Fernanda Torres, que protagoniza o longa, foi nomeada na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme se concentra na história de Eunice Paiva, mãe do escritor e esposa do ex-deputado Rubens Paiva, preso por agentes da ditadura militar (1964-1985), torturado e morto. Após o marido desaparecer, a mãe de cinco filhos teve que se reinventar. Ela acabou se tornando advogada e passou a lutar pelos direitos humanos. O longa brasileiro disputa o troféu de melhor Filme de Língua Estrangeira com outras cinco produções: Emilia Pérez (França), The Seed of the Sacred Fig (Alemanha), Tudo que Imaginamos como Luz (Índia), A Garota da Agulha (Dinamarca) e Vermiglio (Itália). Fernanda Torres, por sua vez, concorre com as atrizes Angelina Jolie, por Maria; Nicole Kidman, por Babygirl, Tilda Swinton, por O quarto ao lado; Pamela Anderson, por The Last Showgirl; e Kate Winslet, por Lee. A premiação será realizada em 5 de janeiro de 2025. Aposta brasileira para o Oscar Marcelo Rubens Paiva publicou Ainda estou aqui em 2015. Em 2017, Walter Salles adquiriu os direitos de adaptação do livro, e o roteiro começou a ganhar vida. Os responsáveis por transformar um romance de 296 páginas num longa de 135 minutos são Murilo Hauser e Heitor Lorega. O filme venceu na categoria Melhor Roteiro no Festival de Veneza deste ano, onde fez sua estreia mundial e foi aplaudido por quase dez minutos. O longa estreou nos cinemas brasileiros em 7 de novembro e vem sendo um verdadeiro sucesso de bilheteria. Em menos de um mês foi assistido por mais de 2 milhões de espectadores. Ele é o representante do Brasil na disputa por uma vaga no Oscar de Melhor Filme Internacional, em 2025, cuja lista com pré-selecionados será anunciada em 17 de dezembro. Fernanda Torres também é cotada para a categoria Melhor Atriz no Oscar, 25 anos depois de sua mãe, Fernanda Montenegro disputar o troféu por Central do Brasil, também dirigido por Walter Salles. Fernanda Montenegro interpreta Eunice Paiva já idosa no final de Ainda Estou Aqui. lf (efe, ots)