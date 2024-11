Os 40 anos do hit natalino "Last Christmas"

Sucesso do grupo britânico Wham! retorna sempre às paradas de sucesso mundiais durante as festas de fim de ano. Canção foi composta originalmente para a Páscoa. Há quem não aguente mais escutá-la.Na Alemanha e, em geral, na Europa, a canção ataca impiedosamente no período que antecede o Natal. Não dá para escapar: toca no rádio, escorre dos alto-falantes nos mercados de Natal, no supermercado ela tem seu lugar permanente entre os anúncios das pechinchas natalinas. Não há playlist de Natal sem Last Christmas – e, portanto, também não há festa. A música tem versões em espanhol, alemão, francês, italiano, japonês, sueco, português e em muitos outros idiomas e dialetos, como o kölsch, de Colônia. As versões cover são incontáveis, da salsa ao metal, do folk ao R&B. Novas versões são adicionadas todos os anos, inclusive por artistas de destaque: até mesmo Taylor Swift já a cantou. Quando a canção foi lançada em 1984, chegou ao segundo lugar nas paradas de Natal britânicas na semana anterior ao Natal. O primeiro lugar na época ficou com Do they know it's Christmas?, da Band Aid – grupo formado por astros do pop britânico para arrecadar dinheiro para o combate à fome na Etiópia. Foi somente em 2021 que Last Christmas chegou ao primeiro lugar no Reino Unido. Em 2023, repetiu a dose, alcançando mais uma vez o topo dos charts britânicos, 39 anos depois da lançada. O videoclipe foi relançado no YouTube há 15 anos, e agora tem quase 1 bilhão de visualizações, o que o coloca no lugar do 31º ranking dos vídeos mais vistos de todos os tempos. Clip de Last Christmas O enredo do videoclip: o personagem principal (cantor do Wham! George Michael) conhece uma mulher no Natal, se apaixona, lhe dá seu coração e um broche. No dia seguinte, ela o deixa. Um ano depois, se encontram novamente: um grupo de jovens se reúne numa cabana na neve, incluindo George com sua nova namorada, e a mulher em questão com seu novo amante (Andrew Ridgeley, parceiro de Michael no Wham!). Em seu reencontro, os dois se olham com saudade, mas George repara que Andrew está usando o broche que ele deu à sua amada no ano anterior. Ele jura a si mesmo que este ano só se apaixonará por alguém muito especial, para se poupar de mais lágrimas. É um videoclipe difícil de ser superado em termos de kitsch dos anos 80, não apenas por causa do olhar lânguido das personagens principais, mas também devido à imagem difusa e suave e os penteados volumosos, em moda na época. Fato curioso: ele foi gravado no resort suíço de esportes de inverno de Saas Fee. A cabana onde a ação transcorre pode ser vista no vídeo só pelo lado de fora. A equipe do Wham não conseguiu entrar porque não havia ninguém em todo povoado que tivesse a chave. Por isso, as cenas internas foram filmadas no centro cultural de Saas Fee. Dor-de-cotovelo inspiradora Segundo reza a lenda, no verão de 1984 George Michael (1963 - 2016) escreveu algumas linhas num caderno: com apenas 21 anos, ele viajava de ônibus para a casa dos pais com o colega de banda Andrew Ridgeley. Na época, os dois já faziam sucesso com a banda Wham! e tinham alcançado o primeiro lugar nas paradas da Inglaterra e nos EUA com Wake me up before you go-go. Até mesmo as estrelas do pop podem ter dor-de-cotovelo. Assim, George Michael colocou no papel a história de sua própria frustração amorosa. Entretanto, o título original era Last Easter (Última Páscoa). Conforme Ridgeley contou à emissora Smoothradio em novembro de 2023, mais tarde, na casa dos pais, George desapareceu em seu quarto e reapareceu todo animado, como se tivesse descoberto ouro. E tocou para Andrew uma melodia que se tornaria uma das músicas pop mais famosas do mundo. "George fez uma alquimia musical e destilou a essência do Natal na música. Com a história de um amor fracassado, ele consegue tocar corações. É uma obra prima", afirmou o ex-parceiro de banda. A gravadora decidiu lançar a música como uma canção de Natal em 30 de novembro de 1984 – e não esperar até a Páscoa. E assim, Last Easter se tornou Last Christmas. Como logo se viu, a música tocou num ponto sensível, o das inúmeras pessoas sentadas sozinhas em casa no Natal e lamentando o amor perdido. A melodia criada por Michael é tão engenhosa que pouco se percebe que a música é acompanhada por apenas quatro acordes. Tentativa de fuga com Whamageddon Contudo, por mais engenhosa que seja a música, ela não é apenas uma das canções de Natal de maior sucesso de todos os tempos, mas – junto com All I want for Christmas, de Mariah Carey – para muitos, ela é também é uma das mais irritantes. É quase impossível evitá-la na época do Natal, mas ainda há quem tente Todos os anos, desde 2016, a página de comédia Whamageddon, no Facebook, desafia seus seguidores a fazer tudo o que puderem para não ouvir essa música na versão original entre 1º e 24 de dezembro. Quem consegue, pode se considerar um "sobrevivente". Mas na Alemanha e na Europa em geral, essa é uma tarefa difícil. Além disso, plataformas de mídia social, com seus inúmeros reels e TikToks garantem que ninguém tenha a chance de escapar da canção. Na Alemanha, a situação é tão "desesperadora", que em 2024 a estação Radio Bob promete ser uma "zona livre de Last Christmas". Autor: Silke Wünsch