Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 21/11/2024

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 21 de novembro de 2024 (21/11/2024) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Flores de Aço" é um longa-metragem dirigido por Kenny Leon.



Seis mulheres do sul dos Estados Unidos se reúnem diariamente em um salão de beleza para compartilhar umas com as outras todos os triunfos e as tragédias da vida.