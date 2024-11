Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 15/11/2024

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 15 de novembro de 2024 (15/11/2024) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Na Hora da Virada" é um longa-metragem dirigido por Michael Nemirsky.



A jovem Bri quer seguir os passos do pai e sonha em ser uma rapper. Quando sua primeira música faz sucesso, ela precisa lidar com as consequências que a fama traz.