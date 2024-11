Djavan é homenageado em programa especial da Globo nesta quarta, 13

O cantor Djavan será homenageado nesta quarta-feira, 13, em uma edição especial do programa “Som Brasil”, da Globo. Marcado para ser exibido às 22h35min, logo após a novela “Mania de Você”, o programa celebra os 75 anos de idade, sendo 45 de carreira, do artista alagoano.

Com apresentação de Pedro Bial, o programa traz uma entrevista exclusiva com Djavan, no qual o músico relembra sua trajetória desde a infância, passando pela amizade e parceria com artistas da música popular brasileira (MPB), até os dias atuais com a realização de grandes turnês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tendo se apresentado em Fortaleza em março deste ano com a turnê “D”, Djavan já passou por diversos países levando para o público internacional suas canções que marcaram gerações, como “Flor de Lis”, “Lilás” e “Oceano”.