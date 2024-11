Após adiar Aviões Fantasy, Xand anuncia show inédito em Fortaleza

Xand Avião lança novo show "Xand's Bar" em Fortaleza no mês de dezembro Crédito: Kaio Cads/Divulgação

O cantor Xand Avião apresenta um novo show em Fortaleza em dezembro. Conhecido por diversos hits do forró, o artista leva para o Marina Park o projeto “Xand’s Bar”, evento que simula o ambiente de um bar no qual o cantor apresenta seus principais sucessos. Leia também | Baú da Taty Girl 2024 tem mudança de local É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Para mim, Fortaleza é o lugar onde tudo faz sentido, é meu lar. O ‘Xand’s Bar’ é um projeto que tem muito do meu passado e das minhas influências. Poder apresentá-lo aqui é muito mais do que fazer um show. É a chance de me reconectar ainda mais com as minhas raízes.”, comentou o cantor em nota enviada à imprensa.

A festa, que está marcada para acontecer no dia 21 de dezembro, um sábado, oferece ao público a opção de ingressos individuais – para aproveitar o evento em pé – e de mesas para quatro pessoas. Na programação de atrações, o Xand’s Bar em Fortaleza terá apresentações de Zé Vaqueiro, Pablo do Arrocha e da banda Limão com Mel. A venda on-line dos ingressos para o evento tem início nesta quinta-feira, 14. Até o momento, não há informações de valores ou site onde serão vendidas as entradas.