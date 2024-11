Anelis Assumpção faz apresentação gratuita no MIS neste domingo

Anelis Assumpção participa de evento gratuito no Museu da Imagem e do Som (MIS) neste fim de semana

O Museu da Imagem e do Som (MIS) promove neste fim de semana uma programação especial que integra o 2° Festival Afrocearensidades.

Com participação da cantora e compositora Anelis Assumpção, o momento gratuito ocorre na Praça do MIS no sábado, 16, e no domingo, 16.

Iniciando sua participação no equipamento cultural, no sábado, 16, às 18 horas, a artista debate sobre o Museu Itamar Assumpção (MU.ITA), museu virtual fundado em 2020 que celebra a vida e trajetória do multiartista Itamar Assumpção (1949-2003), pai de Anelis.