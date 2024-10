Instituto arrecada doações para o Dia das Crianças do Beco Céu

No Beco Céu, o Instituto Pensando Bem promove campanha de arrecadação para mantutenção e ampliação de atividades esportivas, artísticas e de formação para crianças

Localizado no bairro Vila Velha, o Beco Céu recebe doações para dar continuidade às atividades de formação, esportivas e artísticas dos jovens da comunidade.

O Dia das Crianças está chegando e diversas ações em Fortaleza estão sendo realizadas em prol do desenvolvimento social e cultural das crianças e adolescentes da capital cearense.

No Beco Céu, o Instituto Pensando Bem promove campanha de arrecadação para mantutenção e ampliação de atividades esportivas, artísticas e de formação para crianças Crédito: Beatriz Souza/Divulgação

As doações para o Instituto Pensando Bem podem ser realizadas no site da organização, com doação mínima de R$1, podendo o interessado realizar doações recorrentes ou pontuais.

Campanha de arrecadação para o Dia das Crianças do Beco Céu

Onde doar: InstitutoPensandoBem.com



InstitutoPensandoBem.com Quanto: a partir de R$ 1; doações mensais ou únicas



a partir de R$ 1; doações mensais ou únicas Mais informações: (85) 98203.6485 e no site InstitutoPensandoBem.com

Beco Céu