Evento sobre confeitaria no Centro de Eventos reúne exposição e formação

Nesta sexta-feira, 11, o Centro de Eventos do Ceará sedia a Mara Cakes Fair, um dos maiores eventos de confeitaria do Brasil. Realizado até domingo, 13, das 12 às 20 horas, a feira reúne renomados nomes da confeitaria nacional .

Durante os três dias de feira, o público pode conferir as principais tendências do mercado em stands, arenas e espaços dedicados à inovação na confeitaria, além de mergulhar nas atrações voltadas para a doçaria.

“Nossa expectativa é trazer o que há de mais moderno e inspirador para todos os profissionais da confeitaria. Será uma oportunidade única de aprendizado e networking”, explica Mara Cakes.

Dentre as atrações da feira, a marca Amélia, com sua linha de chantilly Chanty Mix, estará com workshops e aulas-shows voltadas para os profissionais da confeitaria. Os especialistas abordam temas desde produção fotográfica para valorização dos produtos, até estratégias de alavancagem de negócios por meio do delivery e marketing digital.