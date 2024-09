Bon Jovi ajuda a salvar mulher na beirada de ponte nos EUA; veja

Caso aconteceu na noite de terça-feira, 10; polícia de Nashville parabenizou a atitude do cantor

Na última terça-feira, 10, Jovi passava pelo local com a equipe de filmagem para a gravação do clipe da música “People’s House” quando avistou a mulher fora das grades de proteção, prestes a pular.

De acordo com publicação do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville no X, o artista ajudou "a persuadi-la a sair da saliência sobre o Rio Cumberland para um lugar seguro”.

Os registros das câmeras de segurança mostram o cantor conversando com a mulher que, depois de um tempo, sai da beirada e retorna à passarela.

No vídeo, ainda é possível ver que Bon Jovi é surpreendido com um abraço da mulher, como uma maneira de retribuição ao gesto dele.