Ballet de Londrina apresenta espetáculo na Caixa Cultural Fortaleza

Ballet de Londrina apresenta espetáculo de dança "Bora!" este mês na Caixa Cultural Fortaleza Crédito: Fábio Alcover/Divulgação

A Companhia Ballet de Londrina chega a Fortaleza este mês para curta temporada de apresentações na Caixa Cultural. Fundado em 1993, o coletivo de dança contemporânea traz para a Capital o espetáculo “Bora!”, com mostras nos dias 20, 22 e 23 de setembro. Com coreografia criada por Henrique Rodovalho, a apresentação dá forma à fragilidade dos afetos no século XXI, traçando debates sobre desejo, pertencimento e individualidade no mundo contemporâneo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Idealizado após a pandemia de covid-19, “Bora!” foi indicada ao Prêmio APCA nas categorias de Elenco e Coreografia, no ano de 2022. Na encenação, a música fica por conta do compositor japonês Aoki Takamasa e do multiartista português Komet, e o figurino é assinado por Cássio Brasil.

Leia também | Léa Freire vem a Fortaleza para exibição de documentário no Dragão “Estivemos em Fortaleza com ‘A Sagração da Primavera’ há exatos dez anos, uma coreografia radical e que explorava movimentos horizontais e de grande impacto. Neste tempo, muita coisa se transformou na linguagem do Ballet e será um prazer mostrar à cidade uma obra oposta àquela”, recorda o diretor da companhia Marciano Boletti em nota enviada à imprensa. A venda dos ingressos para a apresentação de dança “Bora!” tem início nesta sexta-feira, 13, na bilheteria presencial do equipamento localizado no bairro Praia de Iracema, com valores de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira).