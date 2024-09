"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, leva prêmio de melhor roteiro em Veneza

Filme é inspirado na história de Eunice Paiva, que durante décadas se dedicou à busca da verdade sobre seu marido desaparecido durante a ditadura militar. Leão de Ouro vai para "The Room Next Door", de Pedro Almodóvar.O filme brasileiro Ainda estou aqui, dirigido por Walter Salles, venceu neste sábado (07/09) o prêmio de melhor roteiro na 81ª edição do Festival de Veneza. A obra é inspirada na história da brasileira Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, que passou 40 anos procurando a verdade sobre seu marido desaparecido durante a ditadura militar. O roteiro ficou a cargo de Murilo Hauser e Heitor Lorega. A atriz Fernanda Torres, que interpreta o papel de Eunice, concorreu ao prêmio de melhor atriz, que acabou indo para Nicole Kidman por sua atuação no filme Babygirl, da diretora Halina Reijn. "Dedico [a premiação] à Eunice e aos Paiva por nos deixarem entrar em sua história", disse Hauser, ao receber o prêmio. Lorega, por sua vez dedicou a premiação à Fernanda Torres. "Viva o cinema brasileiro!", comemorou. "O prêmio de melhor roteiro abraça todo um filme, porque um roteiro é a sua argamassa. Nele, o festival reconhece o trabalho destes roteiristas tão talentosos que são Murilo Hauser e Heitor Lorega, o livro incrível de Marcelo Rubens Paiva, a história de Eunice, Rubens e de seus filhos, e o nosso desejo de contá-la no cinema. É, portanto, um prêmio de uma grande importância simbólica", disse Walter Salles, após a premiação. O filme foi aplaudido durante 10 minutos pelo público após ser exibido no Festival, em 1º de agosto. A obra recebeu críticas majoritariamente positivas, com destaque para a atuação de Fernanda Torres. Ela e sua mãe, Fernanda Montenegro, interpretam Eunice em diferentes idades. O último filme brasileiro a ser premiado na seleção oficial do Festival de Veneza havia sido Eles não usam black-tie, de Leon Hirszman, em 1981. Coprodução Brasil-Colômbia vence Queer Lion A coprodução Brasil e Colômbia Alma do deserto venceu o Queer Lion, a premiação que reconhece o melhor filme com temática LGBTQIA+ no Festival de Veneza. O longa foi exibido na Giornate degli Autori (Venice Days), uma das mostras competitivas do festival. Esta é a primeira produção brasileira a vencer esse prêmio. O filme deve chegar aos cinemas brasileiros ainda em 2024. Leão de Ouro para Almodóvar O cineasta espanhol Pedro Almodóvar foi agraciado com o Leão de Ouro de melhor filme, por seu primeiro longa-metragem em língua inglesa The room next door, estrelado por Julianne Moore e Tilda Swinton. O filme, baseado no romance What are you going through de Sigrid Nunez, conta a história de duas amigas, uma delas diagnosticada com câncer terminal. Almodóvar dedicou o prêmio a Moore a Swinton, e disse que esta é uma obra a favor da eutanásia. "Este filme não é político, é humanista", afirmou ao receber a premiação. rc (ots)