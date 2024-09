Morre Mestre Rita Doceira, de Sobral, aos 91 anos

Crédito: Secretaria de Cultura do Ceará/Divulgação

Natural do município de Sobral, Rita de Cássia da Cunha é reconhecida como uma importante personagem na cultura alimentar cearense .

Nesta segunda-feira, 9, faleceu a Mestra Rita Doceira, em Sobral, aos 91 anos de idade. A notícia foi dada pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), por meio de uma nota de pesar no Instagram .

A cozinheira conseguiu manter os fazeres do doce fartes, delicados pasteis com recheio de gengibre, castanha e polvilhados de açúcar. Iguaria citada por Pero Vaz de Caminha em sua famosa carta, é apontada como um dos primeiros doces portugueses a chegar no Brasil.

Com suas mãos, Mestre Rita de Cássia preservou a memória da cultura alimentar e da sabedoria popular transmitida entre diversas gerações de doceiras cearenses.

Mestre Rita Doceira, dos doces fartes, foi reconhecida como Tesouro Vivo em 2017

A Mestre Rita Doceira foi uma das selecionadas pelo Edital Tesouros Vivos da Cultura Popular Tradicional de 2017. Ela e seus fartes também foram reconhecidos em pesquisas, reportagens e entrevistas.