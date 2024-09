Dragão do Mar recebe itinerância da 35ª Bienal de São Paulo

Itinerância no Dragão do Mar terá programação com atividades educativas Crédito: Levi Fanan/divulgação

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) recebe uma itinerância da 35ª Bienal de São Paulo. Esta já é a terceira edição da parceria e acontece a partir desta terça-feira, 10, até 10 de novembro.

A mostra reúne um acervo de 16 participantes nacionais e internacionais da 35ª Bienal de São Paulo e conta com curadoria de Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel. Intitulada de "Coreografias do Impossível", a exposição realiza cerimônia na Varanda dos Museus para a abertura do evento na terça-feira, 10, às 18 horas.

No mesmo dia, às 19 horas, a dupla que forma o núcleo educativo da Bienal realiza uma roda de conversa sobre o panorama da arte educação em São Paulo e no Ceará. Fortaleza retoma parceria com a Bienal de São Paulo Fortaleza está entre as 11 cidades brasileiras que participam do projeto com o evento paulista. Outros 3 países também recebem a exposição. A cidade recebeu outras edições itinerantes da mostra, como em 2022, durante a 34ª Bienal de São Paulo com o título “Faz escuro mas eu canto”. A 32ª Bienal de São Paulo, intitulada de “Incerteza Viva”, também foi exposta na capital cearense em 2017.