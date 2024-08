Léo Santana volta a Fortaleza em setembro com show de pagode

O cantor Léo Santana retorna a Fortaleza com novo show no mês de setembro. Trazendo o “PaGGodin”, projeto em que mescla pagode e samba, o artista baiano se apresenta no Colosso, estabelecimento localizado no bairro Edson Queiroz.

Estreado em agosto no Rio de Janeiro, a turnê está marcada para passar pelas cidades de Recife, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Aracaju, Manaus, Belém, Brasília e Maceió até fevereiro de 2025.

“A estreia do PaGGodin foi um verdadeiro sucesso, foi um verdadeiro mar de emoções. Foi um resgate de tudo aquilo que eu, como pessoa, gosto de fazer em casa e com os meus amigos. Estou muito ansioso para levar o projeto para Fortaleza, uma cidade com quem eu tenho uma relação especial, de muito carinho e com trocas únicas”, adiantou o cantor em nota enviada à imprensa.