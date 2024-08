Show de Taylor Swift em Viena é cancelado por suspeita de atentado

Cantora faria três apresentações no estádio Ernst Happel, em Viena, com público diário de 65 mil pessoas. Autoridades austríacas anunciaram prisão de dois suspeitos; um deles jurou lealdade ao "Estado Islâmico".Os shows da cantora Taylor Swift em Viena foram cancelados após a Áustria anunciar a prisão de dois suspeitos de envolvimento em planos para um atentado terrorista, afirmou a organização do evento nesta quarta-feira (07/08). Swift faria três apresentações nesta quinta, sexta e sábado no estádio Ernst Happel. Os shows eram parte da Eras Tour, e os ingressos estavam esgotados, com um público de 65 mil pessoas para cada dia. "Não temos escolha a não ser cancelar os três shows pela segurança de todo mundo", afirmou a empresa Barracuda Music, que organizava os eventos, citando "confirmações" de autoridades austríacas sobre planos de ataque ao estádio. Mais cedo, autoridades confirmaram a prisão de dois possíveis extremistas, sendo que um deles, um simpatizante do "Estado Islâmico" de 19 anos de idade, estaria planejando um ataque islamista na região de Viena, com "foco" nos shows de Swift. O jovem foi preso em Ternitz, no sul de Viena. O segundo suspeito foi preso na capital. Diretor de segurança pública no Ministério do Interior austríaco, Franz Ruf disse que autoridades estavam cientes de "ações preparativas" para um possível ataque e que o suspeito de 19 anos tinha um "foco nos concertos de Taylor Swift em Viena", segundo a agência de notícias Austria Press Agency. Ainda conforme Ruf, o jovem, que tem nacionalidade austríaca, teria feito recentemente um juramento de lealdade ao "Estado Islâmico". Acredita-se que o suspeito tenha se radicalizado pela internet. Ruf também confirmou a apreensão de substâncias químicas, sem dar maiores detalhes. O cancelamento ocorreu horas após as autoridades afirmarem que intensificariam o esquema de segurança para os show da cantora, com controles de entrada mais rigorosos. A Barracuda Music anunciou o reembolso em até 10 dias úteis dos ingressos. O comunicado também consta do site oficial de Taylor Swift. Outros ataques Em 2017, um ataque em um show da cantora Ariana Grande em Manchester, na Inglaterra, matou 22 pessoas e feriu mais de 100. O agressor, um homem-bomba suicida, detonou explosivos escondidos em uma bolsa que carregava na saída do evento. Um relatório oficial divulgado no ano passado concluiu que os serviços de inteligências britânicos não agiram rápido o suficiente e perderam uma oportunidade significativa de prevenir a tragédia. Em novembro de 2020, um simpatizante do EI condenado abriu fogo no centro de Viena, matando quatro pessoas e ferindo outras 23 antes de ser morto pela polícia – o primeiro ataque jihadista fatal na história da Áustria. ra (AP, AFP)