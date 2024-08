Samba Brasil: festival reúne Péricles e Sorriso Maroto em Fortaleza

Fortaleza recebe neste sábado, 10, o festival Samba Brasil, que reúne grandes nomes do pagode e do samba. Entre as atrações, os destaques são Péricles, Sorriso Maroto e Ferrugem. Os portões serão abertos às 17 horas.

Os ingressos ainda estão à venda por valores a partir de R$ 150 (meia) para a Área Vip. O festival, realizado no Marina Park Hotel, tem também no line up artistas como Turma do Pagode, Salgadinho, Kamisa 10, Chrigor e Davizão.

Além disso, o evento conta com palco 360º para receber outras atrações nos intervalos das apresentações. Sobem ao palco Serfano Giló, Além da Razão e Grupo DTF.