Festival Motorcycles Metal ocorre neste sábado no Casarão Benfica

5ª edição do Motorcycles Metal Fest acontece neste sábado, 10, no Casarão Benfica com shows de bandas de metal

Neste sábado, 10, o Casarão Benfica recebe a quinta edição do Motorcycles Metal Fest . Reunindo seis bandas de metal, sendo quatro do Ceará, o momento está marcado para iniciar às 19 horas.

Além dos artistas do Estado, o Motorcycles Metal Fest conta com apresentações das bandas Cemitério Death Metal, de São Paulo, e Sanctifier, do Rio Grande do Norte.

Os ingressos para o festival estão à venda no site Bilheto, com valores a partir de R$ 40. Já nos pontos de venda presenciais, localizados nas lojas Jazigo, Planet CDs, Freelancer Discos e Covil Rock Bar, o público poderá adquirir combos especiais a partir de R$ 50, que garantem camisa do evento, copo temático e ingresso.