Temperatura Máxima hoje, 07/07/24; filme de domingo na TV Globo

Um filme de animação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 07 de julho de 2024 (07/07/24), às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Frozen 2".

De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

