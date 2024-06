Zezé Motta recebe homenagem na Cinemateca pelos seus 80 anos

A cantora e atriz será homenageada pela Cinemateca Brasileira com a exibição de filmes e documentários que retratam sua trajetória artística

Os ingressos serão distribuídos gratuitamente, uma hora antes do início de cada sessão.

O evento “80 Anos de Zezé Motta” celebrará a carreira da artista , destacando sua trajetória pelo cinema e audiovisual brasileiro, além de sua luta pela representatividade de artistas negros. Na ocasião, será realizado uma mostra de filmes e documentários que abordam a vida e carreira de Zezé no cinema.

Saiba mais sobre o evento “80 Anos de Zezé Motta”

Entre a curadoria dos filmes que serão exibidos no evento, a mostra traz obras clássicas da trajetória de Zezé Motta como “Xica da Silva” (1976), até suas produções mais recentes como “Deixa” (2023). Além das duas obras, será exibido o documentário, que conta com uma análise da trajetória da artista, “Zezé Motta, La Femme Enchantée” (1987).

O evento também conta com a presença da própria Zezé Motta, em um debate que discute, além de sua carreira artística, a representatividade de artistas negros no cinema nacional. A artista, na ocasião, será acompanhada por Clari Ribeiro e Éri Sarmet, além da presença da pesquisadora Mariana Queen Nwabasili, que se dedica ao estudo das representações de gênero e raça dentro do cinema brasileiro.