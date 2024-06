Safadão é a atração que terá o maior cachê no São João da Bahia

Cantor Wesley Safadão vai se apresentar em três cidades da Bahia Crédito: Samuel Setubal

Ao pensar em São João, o que primeiro vêm à mente são as comidas típicas, as roupas em xadrez, as bandeirolas e o forró. Nos últimos anos, no entanto, o ritmo musical tem perdido cada vez mais espaço na tradicional festa e, consequentemente, artistas do gênero têm lucrado menos. Uma das únicas exceções dessa tendência é Wesley Safadão. Considerado um expoente do forró eletrônico, o cantor é dono do cachê mais alto no festejo junino da Bahia em 2024, fruto do contrato com a prefeitura de Tucano, cidade baiana localizada no nordeste do estado que pagará R$ 1 milhão para ter o artista no dia 13 de junho, conforme consta no Painel de Transparência dos Festejos Juninos da Bahia, elaborado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).