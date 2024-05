Tadeu Schmidt retorna ao Esporte Espetacular depois de três anos

Dividido em três episódios , a campeã olímpica vai conhecer jovens pelo Brasil que precisam improvisar para praticar esportes olímpicos. No primeiro episódio, Fernanda viaja até a cidade de Caracaraí, em Roraima, para conhecer o projeto de atletismo "Filhos do Rio" .

O jornalista e apresentador Tadeu Schmidt vai apresentar um novo projeto da área esportiva da Globo a partir deste domingo, 2 . O programa do também jornalista vai ao ar durante o Esporte Espetacular , às 9h30min, na Globo.

Petrônio da Silva lidera a iniciativa que atende crianças e adolescentes. Juntos, eles buscam superar os obstáculos e dificuldades financeiras com criatividade. O treinador e seus aprendizes utilizam materiais artesanais para a prática do atletismo e treinam em uma área de terra batida.

As reportagens serão narradas por Tadeu, que ganhou popularidade no comando da área esportiva como apresentador do Fantástico entre os anos de 2007 a 2021. Ele tinha a companhia dos famosos “cavalinhos” que torciam para os times de futebol.

Mesmo com a nova atuação na Rede Globo, a empresa mantém o jornalista na apresentação da 25° edição do reality “Big Brother Brasil”, em janeiro do próximo ano.

O apresentador iniciou na carreira como repórter esportivo em 1997 e apenas em 2022 esteve à frente do BBB, sucedendo Tiago Leifert e Pedro Bial na liderança do programa.