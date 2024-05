Pachamama Cultural anuncia fechamento de espaço físico no Benfica

O bar e espaço gastronômico vegano Pachamama Cultural, localizado no bairro Benfica, anunciou o fechamento de seu restaurante físico nesta terça-feira, 28. Por meio de comunicado no Instagram, o estabelecimento disse que ficará aberto ao público apenas até o fim desta semana.

O restaurante vai continuar funcionando por meio do serviço de encomendas e delivery. Fisicamente, ele segue presente no Mercado AlimentaCE, na Estação das Artes, até o final de julho.

Esppaço Cultural

Além de gastronomia, o Pachamama Cultural também era espaço para diversas apresentações musicais em seu ambiente. No palco do restaurante, diversos DJs, artistas independentes, rodas de choro, samba e pagode foram celebradas no local.