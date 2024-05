Morre produtor de ‘O Poderoso Chefão’, Al Ruddy, aos 94 anos

O produtor Albert Ruddy teve uma doença recente, que não foi especificada pela família do artista

O produtor Albert Ruddy, conhecido como Al Ruddy, ganhador do Oscar de Melhor Filme por "O Poderoso Chefão" (1972) e "Menina de Ouro" (2004), morreu aos 94 anos no último sábado, 25, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. De acordo com um porta-voz da família, Al enfrentou uma doença recente, que não foi especificada.

O último trabalho do canadense-americano como produtor de cinema foi no filme "Cry Macho: O caminho para redenção", lançado em 2021 e dirigido por Clint Eastwood, que tinha uma relação de amizade para além da vida profissional com o produtor.

De acordo com a revista Variety, Eastwood declarou: “Ele era um grande amigo meu e eu vou sentir uma profunda saudade dele”.