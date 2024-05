Saviorless: Indie cubano é destaque pela beleza e potencial

O som também merece destaque. A trilha sonora, composta por riffs de piano e elementos eletrônicos sutis, complementa a ambientação de maneira eficaz. As melodias variam entre o contemplativo e o tenso, ajudando a construir a tensão em momentos cruciais. O design sonoro, incluindo os efeitos dos inimigos e das ações do protagonista, é claro e realista, elevando a experiência geral.

O visual de Saviorless é, sem dúvida, seu ponto mais forte. Com arte desenhada à mão, o jogo apresenta ambientes deslumbrantes e personagens detalhados que remetem a um conto de fadas sombrio. A animação fluida e a paleta de cores rica prendem a atenção desde o início, mantendo o jogador imerso no mundo criado. Cada cenário parece uma ilustração de livro infantil, com um toque melancólico que combina perfeitamente com a atmosfera do jogo, criando uma experiência visualmente cativante e emocionalmente envolvente.

No entanto, no quesito jogabilidade, Saviorless deixa a desejar. Controlar Antar pode ser frustrante devido à precisão exigida nos saltos e à mecânica de morte instantânea ao tocar em perigos. A curva de dificuldade é íngreme, com muitos momentos de tentativa e erro que podem desanimar jogadores menos pacientes. Jogar como Nento, o antagonista, oferece uma pausa do platforming intenso, mas o combate simplista logo se torna repetitivo. Mesmo com diferentes formas de controle de personagens, a experiência pode parecer arcaica e punitiva.

A narrativa de Saviorless é rica em potencial, mas sua execução é vaga. A história começa de forma intrigante, com um narrador velho e seus jovens sobrinhos, mas não se aprofunda o suficiente para criar um vínculo emocional forte com o jogador. Comparações com títulos como Gris são inevitáveis, dado o estilo artístico e a tentativa de contar uma história profunda através do design e das mecânicas de jogo. Infelizmente, a história parece não atingir todo o seu potencial, deixando muitas perguntas sem resposta.

Com um tempo de jogo de 3 a 5 horas e múltiplos finais dependentes dos colecionáveis encontrados, o jogo oferece algum incentivo para novas tentativas. Contudo, a frustração causada pelas mecânicas de plataforma pode desmotivar muitos jogadores a explorar todas as possibilidades.