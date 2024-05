Tony Ramos tem melhora e está estável, afirma boletim médico

Novo boletim médico afirma que Tony Ramos está "lúcido e estável" e não está mais respirando com auxílio de aparelhos.

O estado de saúde do ator Tony Ramos apresentou uma melhora significativa. A novidade foi informada na tarde desta sexta-feira, 17, após divulgação de um novo boletim médico.

Assinado pela equipe médica do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, Tony está “lúcido e estável” e não está mais respirando com auxílio de aparelhos.

Na noite de quinta-feira, 16, o ator de 75 anos de idade precisou ser internado para realizar uma cirurgia de emergência, após passar mal.