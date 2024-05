Lagosta Bronzeada faz show gratuito durante Encontro Povos do Mar

Banda Lagosta Bronzeada é uma das atrações musicais da programação do 14º Encontro Povos do Mar, em Icapuí

Celebrando a cultura do Ceará, o 14º Encontro Povos do Mar já tem data marcada para iniciar. Com abertura na próxima quinta-feira, 23, o evento irá ocorrer no município de Icapuí, no litoral cearense.

Com homenagens às comunidades e povos tradicionais da região, a edição deste ano do Povos do Mar terá programação gratuita voltada para a cultura do coco, sendo representada na culinária, música, dança e no artesanato.

