Belchior é tema de conversa no Museu da Fotografia de Fortaleza

Lançado por Belchior em 1976, capa do álbum "Alucinação" é tema de debate no Museu da Fotografia Fortaleza

Neste sábado, 18, o Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) promove uma roda de conversa para debater e analisar as criações de Belchior.

Um dos músicos cearenses mais respeitados no Brasil, o artista deixou um legado na música nacional que marcou diversas gerações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No evento gratuito marcado para iniciar às 14 horas, Vannick Belchior, cantora e filha de Belchior, e Régis Moura, colecionador e entusiasta do disco de vinil e membro fundador do Descoletivo, vão mediar o debate.