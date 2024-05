Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça,14/05/2024

Um filme de comédia, vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 14 de maio de 2024 (14/05/2024), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Os Pinguins do Papai"é um longa-metragem dirigido por Mark Waters .



Sonhando em ser promovido a sócio, Tom Popper passa grande parte do tempo no trabalho e acaba ignorando os seus filhos. Após a morte do seu pai, um aventureiro com quem teve pouquíssimo contato, Tom recebe uma inusitada herança: um pinguim entregue numa caixa refrigerada.