Morre Sylvio Lanna, diretor de 'Sagrada Família' aos 79 anos

O cineasta brasileiro Sylvio Lanna morreu no domingo, 12, aos 79 anos de idade. A informação do falecimento foi confirmada por Danieli Lima, filha do diretor, em publicação nas redes sociais.

Reconhecido como um dos pioneiros do “cinema marginal”, Sylvio consagrou seu nome na arte com o filme “Sagrada Família”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lançado em 1970, a produção foi um marco no audiovisual brasileiro por simbolizar a contracultura da época, destacando o estilo “audacioso e experimental” de Sylvio.