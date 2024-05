Temperatura Máxima hoje, 12/05/24; filme de domingo na TV Globo

Um filme de aventura vai passar na Temperatura Máxima de hoje, 12 de maio de 2024 (12/05/24), às 12h30min. O Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após o "Esporte Espetacular"

Um filme de aventura vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 5 de maio de 2024 (05/05/24), às 12h30min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Minha Mãe é uma Peça 3".

Após ter um piripaque, Dona Hermínia recebe duas notícias: Marcelina está grávida de um cara que mal conhece e Juliano está noivo. Sofrendo ao ver que seus filhos já estão formando suas próprias famílias, ela decide focar nos preparativos para o casamento. Com o apoio de sua diarista Waldeia e de suas irmãs Iesa e Lucia Helena, a matriarca terá que driblar a sogra de seu filho, além de lidar com as novas investidas de Carlos Alberto, seu ex-marido.

