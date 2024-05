Morre Roger Corman, famoso produtor de filmes de baixo orçamento

Corman ganhou reputação por descobrir jovens talentos e lançou as carreiras de Martin Scorsese, Robert De Niro e Francis Ford Coppola. Também escalou Jack Nicholson para seu primeiro papel no cinema, em "The Cry Baby Killer" (1958).

Em 2009, Corman recebeu um Oscar Honorário da Academia. O cineasta nasceu em Detroit em 1926 e começou em Hollywood como mensageiro da Twentieth Century Fox, antes de se tornar leitor de roteiros.

Como produtor e diretor, ele tem mais de 500 filmes, de acordo com o banco de dados cinematográfico do IMDB, incluindo "The Fast and the Furious" (1955) e "Grand Theft Auto" (1977).

