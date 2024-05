Domingo Maior hoje 12/05/24: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de drama vai passar no Domingo Maior hoje (12/05/24). Longa está previsto para começar às 00h15min, após de "No corre: Partiu entrega", na programação da TV Globo

Um filme de drama vai passar no Domingo Maior no domingo, 12 de maio de 2024 (12/05/24), na programação da TV Globo, às 00h15min (horário de Brasília) de domingo. Trata-se de "Kings: Los Angeles em Chamas". Longa-metragem será exibido logo depois de "No corre: Partiu entrega".

Durante os protestos pela injustiça no julgamento de Rodney King, um taxista negro violentamente espancado sem motivo por policiais, o caos tomou conta de South Central, uma região marginalizada de Los Angeles. E foi nesse momento que Ollie, um dos poucos brancos que ainda vive no local, precisou deixar de lado sua vida reclusa para ajudar uma mãe a proteger um grupo de crianças da violência.

Filme do Domingo Maior hoje, 12

Kings: Los Angeles em Chamas

Quando: na madrugada desta segunda, 13/05/24, às 00h15min



na madrugada desta segunda, 13/05/24, às 00h15min Onde: canal aberto da Globo

