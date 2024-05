Dia das Mães: Projeto Pôr do Sol ocorre neste domingo, 12

Neste domingo, 12, o Dia das Mães em Fortaleza irá contar com edição especial do Projeto Pôr do Sol

Neste domingo, 12 de maio, haverá programação especial do Projeto Pôr do Sol, na avenida Beira Mar, com a apresentação do músico Felipe Adjafre.

Na ocasião, o evento será em comemoração ao Dia das Mães e terá participação de tenor Ricardo Máximo e da dupla cearense Outrora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A apresentação, com início a partir das 17 horas, será no lado esquerdo do espigão do Náutico, logo atrás da Feirinha da Beira-Mar.