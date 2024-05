Palco Giratório tem programação teatral gratuita no fim de semana

Espetáculo "Nuvem de Pássaros", do Grupo Movidos Dança, é apresentado em Fortaleza durante o 26º Palco Giratório Crédito: Brunno Martins/Divulgação

Fortaleza recebe a partir desta quinta-feira, 9, a 26ª edição do Palco Giratório, principal plataforma de ativação e fortalecimento das artes cênicas no Brasil. Com programação gratuita até sábado, 11, o evento será realizado nos espaços do Theatro José de Alencar (TJA) e do Hub Cultural Porto Dragão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com início às 18 horas, o momento desta quinta-feira, 9, contará com a ação formativa “Pensamento Giratório”, no Teatro Morro do Ouro, anexo ao Theatro José de Alencar.

Na ocasião, o grupo Movidos Dança, do Rio Grande do Norte, juntamente com o bailarino cearense João Paulo Lima, vão debater sobre o papel da dança como ação de inclusão e desenvolvimento pessoal e profissional. Leia também: Dragão do Mar recebe espetáculo sobre seca e sertão nordestino Na sexta-feira, 10, João Paulo Lima retorna ao palco do Teatro Morro do Ouro com a apresentação “Carta Aberta aos Corpos Não DEFs”. A performance narra sobre o “apagamento histórico e a insurreição de corpos defs”. O momento inicia às 19 horas.