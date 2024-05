Produtor musical do Nirvana, Steve Albini morre aos 61 anos

Steve Albini foi produtor musical do Nirvana e contribuiu para a produção do álbum "In Utero"

O produtor norte-americano Steve Albini morreu na terça-feira, 7, aos 61 anos de idade. A informação foi confirmada pela equipe do músico à revista especializada Pitchfork. De acordo com a publicação, Steve faleceu em seu estúdio musical localizado em Chicago, nos Estados Unidos, devido a um infarto.

Nascido em 22 de julho de 1962, na cidade de Pasadena, na Califórnia, Steve Albini iniciou sua trajetória na música na década de 1980. Músico, guitarrista, produtor, engenheiro musical e jornalista musical, o artista foi membro das bandas Big Black, do Shellac e do Rapeman.

Como produtor, trabalhou junto com as bandas Pixies, Nirvana, Mogwai, Neurosis, Superchunk, PJ Harvey, High On Fire, Fugazi e The Stooges. Ao lado do Nirvana, o estadunidense contribuiu para a produção do disco “In Utero”, considerado um dos principais álbuns do rock internacional.